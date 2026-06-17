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As-Sáffat
14
37:14
واذا راوا اية يستسخرون ١٤
وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤
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cuando ven un milagro lo ridiculizan
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
( وإذا رأوا آية )
أي : دلالة واضحة على ذلك
( يستسخرون )
قال مجاهد وقتادة : يستهزئون .