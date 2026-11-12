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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Sáffat Ayah 135
As-Sáffat
135
37:135
الا عجوزا في الغابرين ١٣٥
إِلَّا عَجُوزًۭا فِى ٱلْغَـٰبِرِينَ ١٣٥
إِلَّا
ﱨ
عَجُوزٗا
ﱩ
فِي
ﱪ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
ﱫ
١٣٥
ﱬ
excepto a su mujer, que se sentenció [a ella misma] junto a los condenados.
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