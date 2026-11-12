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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Sáffat Ayah 133
As-Sáffat
133
37:133
وان لوطا لمن المرسلين ١٣٣
وَإِنَّ لُوطًۭا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٣
وَإِنَّ
ﱞ
لُوطٗا
ﱟ
لَّمِنَ
ﱠ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱡ
١٣٣
ﱢ
Lot también fue de Mis Mensajeros.
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