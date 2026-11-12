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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Sáffat Ayah 130
As-Sáffat
130
37:130
سلام على ال ياسين ١٣٠
سَلَـٰمٌ عَلَىٰٓ إِلْ يَاسِينَ ١٣٠
سَلَٰمٌ
ﱏ
عَلَىٰٓ
ﱐ
إِلۡ يَاسِينَ
ﱑ ﱒ
١٣٠
ﱓ
¡Que la paz sea con Elías!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.