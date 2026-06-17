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As-Sáffat
13
37:13
واذا ذكروا لا يذكرون ١٣
وَإِذَا ذُكِّرُوا۟ لَا يَذْكُرُونَ ١٣
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cuando son exhortados no reflexionan,
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا۟﴾ وُعِظُوا بِالْقُرْآنِ ﴿لَا یَذۡكُرُونَ ١٣﴾ لَا يتعظون