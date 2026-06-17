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As-Sáffat
11
37:11
فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب ١١
فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَآ ۚ إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مِّن طِينٍۢ لَّازِبٍۭ ١١
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Pregúntales [a quienes desmienten la Resurrección]: “¿Acaso creen que la creación del ser humano fue más difícil que la del resto [del universo]?” Los creé de barro pegajoso.
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