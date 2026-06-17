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As-Sáffat
10
37:10
الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ١٠
إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌۭ ثَاقِبٌۭ ١٠
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Aquellos que furtivamente alcancen a oír algo de los ángeles serán alcanzados por una centella fulminante.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ولولا أنه تعالى استثنى، لكان ذلك دليلا على أنهم لا يستمعون شيئا أصلا،
ولكن قال:
{ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ }
أي: إلا من تلقف من الشياطين المردة، الكلمة الواحدة على وجه الخفية والسرقة
{ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ }
تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى أوليائه، فينقطع خبر السماء، وتارة يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب، فيكذبون معها مائة كذبة يروجونها بسبب الكلمة التي سمعت من السماء.