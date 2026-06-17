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As-Sáffat
1
37:1
والصافات صفا ١
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١
ﱁ
ﱂ
ﱃ
Juro por [los ángeles] ordenados en filas,
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Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلصَّـٰۤفَّـٰتِ صَفࣰّا ١﴾ الْمَلَائِكَة تَصُفّ نُفُوسهَا فِي الْعِبَادَة أَوْ أَجْنِحَتهَا فِي الْهَوَاء تَنْتَظِر مَا تُؤْمَر به