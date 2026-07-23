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037

37. As-Sáffat

Las Filas (ordenadas)

En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
37:1
والصافات صفا ١
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١

١

Juro por [los ángeles] ordenados en filas,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.