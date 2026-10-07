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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra’d Ayah 7
Ar-Ra’d
7
13:7
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه اية من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد ٧
وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۗ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌۭ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٧
وَيَقُولُ
ﱘ
ٱلَّذِينَ
ﱙ
كَفَرُواْ
ﱚ
لَوۡلَآ
ﱛ
أُنزِلَ
ﱜ
عَلَيۡهِ
ﱝ
ءَايَةٞ
ﱞ
مِّن
ﱟ
رَّبِّهِۦٓۗ
ﱠﱡ
إِنَّمَآ
ﱢ
أَنتَ
ﱣ
مُنذِرٞۖ
ﱤﱥ
وَلِكُلِّ
ﱦ
قَوۡمٍ
ﱧ
هَادٍ
ﱨ
٧
ﱩ
Dicen los que se niegan a creer: “¿Por qué no desciende con él un milagro de su Señor
1
?” [Respóndeles, ¡Oh, Mujámmad!,] que tú solo eres un amonestador y que para cada pueblo he enviado un [Profeta como] guía.
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