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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra’d Ayah 43
Ar-Ra’d
43
13:43
ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ٤٣
وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَسْتَ مُرْسَلًۭا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْكِتَـٰبِ ٤٣
وَيَقُولُ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
كَفَرُواْ
ﱃ
لَسۡتَ
ﱄ
مُرۡسَلٗاۚ
ﱅﱆ
قُلۡ
ﱇ
كَفَىٰ
ﱈ
بِٱللَّهِ
ﱉ
شَهِيدَۢا
ﱊ
بَيۡنِي
ﱋ
وَبَيۡنَكُمۡ
ﱌ
وَمَنۡ
ﱍ
عِندَهُۥ
ﱎ
عِلۡمُ
ﱏ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱐ
٤٣
ﱑ
Dicen los que se niegan a creer: “Tú no eres un Mensajero”. Diles [¡Oh, Mujámmad!]: “Es suficiente Dios como testigo [de mi veracidad] entre ustedes y yo, y también [son testigos de ello] quienes tienen conocimiento sobre los Libros revelados anteriormente
1
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