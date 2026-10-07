Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra’d Ayah 4
Ar-Ra’d
4
13:4
وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذالك لايات لقوم يعقلون ٤
وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌۭ مُّتَجَـٰوِرَٰتٌۭ وَجَنَّـٰتٌۭ مِّنْ أَعْنَـٰبٍۢ وَزَرْعٌۭ وَنَخِيلٌۭ صِنْوَانٌۭ وَغَيْرُ صِنْوَانٍۢ يُسْقَىٰ بِمَآءٍۢ وَٰحِدٍۢ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍۢ فِى ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَعْقِلُونَ ٤
وَفِي
ﲎ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲏ
قِطَعٞ
ﲐ
مُّتَجَٰوِرَٰتٞ
ﲑ
وَجَنَّٰتٞ
ﲒ
مِّنۡ
ﲓ
أَعۡنَٰبٖ
ﲔ
وَزَرۡعٞ
ﲕ
وَنَخِيلٞ
ﲖ
صِنۡوَانٞ
ﲗ
وَغَيۡرُ
ﲘ
صِنۡوَانٖ
ﲙ
يُسۡقَىٰ
ﲚ
بِمَآءٖ
ﲛ
وَٰحِدٖ
ﲜ
وَنُفَضِّلُ
ﲝ
بَعۡضَهَا
ﲞ
عَلَىٰ
ﲟ
بَعۡضٖ
ﲠ
فِي
ﲡ
ٱلۡأُكُلِۚ
ﲢﲣ
إِنَّ
ﲤ
فِي
ﲥ
ذَٰلِكَ
ﲦ
لَأٓيَٰتٖ
ﲧ
لِّقَوۡمٖ
ﲨ
يَعۡقِلُونَ
ﲩ
٤
ﲪ
En la tierra hay regiones colindantes cuyos terrenos son variados, en ellos hay huertos de vides, cultivos de cereales, palmeras de un solo tronco o de varios; todo es regado por una misma agua. Algunas dispuso que tuvieran mejor sabor que otras, en esto hay signos [de Dios] para quienes reflexionan.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.