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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra’d Ayah 38
Ar-Ra’d
38
13:38
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان ياتي باية الا باذن الله لكل اجل كتاب ٣٨
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًۭا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَٰجًۭا وَذُرِّيَّةًۭ ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍۢ كِتَابٌۭ ٣٨
وَلَقَدۡ
ﲍ
أَرۡسَلۡنَا
ﲎ
رُسُلٗا
ﲏ
مِّن
ﲐ
قَبۡلِكَ
ﲑ
وَجَعَلۡنَا
ﲒ
لَهُمۡ
ﲓ
أَزۡوَٰجٗا
ﲔ
وَذُرِّيَّةٗۚ
ﲕﲖ
وَمَا
ﲗ
كَانَ
ﲘ
لِرَسُولٍ
ﲙ
أَن
ﲚ
يَأۡتِيَ
ﲛ
بِـَٔايَةٍ
ﲜ
إِلَّا
ﲝ
بِإِذۡنِ
ﲞ
ٱللَّهِۗ
ﲟﲠ
لِكُلِّ
ﲡ
أَجَلٖ
ﲢ
كِتَابٞ
ﲣ
٣٨
ﲤ
He enviado a otros Mensajeros antes de ti, y les concedí esposas e hijos. Ningún Mensajero podría presentar un milagro salvo con el permiso de Dios. Cada asunto está registrado en un Libro.
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