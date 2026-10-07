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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra’d Ayah 36
Ar-Ra’d
36
13:36
والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه ماب ٣٦
وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُۥ ۚ قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِۦٓ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا۟ وَإِلَيْهِ مَـَٔابِ ٣٦
وَٱلَّذِينَ
ﱚ
ءَاتَيۡنَٰهُمُ
ﱛ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱜ
يَفۡرَحُونَ
ﱝ
بِمَآ
ﱞ
أُنزِلَ
ﱟ
إِلَيۡكَۖ
ﱠﱡ
وَمِنَ
ﱢ
ٱلۡأَحۡزَابِ
ﱣ
مَن
ﱤ
يُنكِرُ
ﱥ
بَعۡضَهُۥۚ
ﱦﱧ
قُلۡ
ﱨ
إِنَّمَآ
ﱩ
أُمِرۡتُ
ﱪ
أَنۡ
ﱫ
أَعۡبُدَ
ﱬ
ٱللَّهَ
ﱭ
وَلَآ
ﱮ
أُشۡرِكَ
ﱯ
بِهِۦٓۚ
ﱰﱱ
إِلَيۡهِ
ﱲ
أَدۡعُواْ
ﱳ
وَإِلَيۡهِ
ﱴ
مَـَٔابِ
ﱵ
٣٦
ﱶ
Aquellos a quienes concedí el Libro [el Corán] se regocijan con lo que te fue revelado [¡Oh, Mujámmad!], pero entre los aliados
1
hay quienes negaron algunas partes [del Corán]. Diles: “Me ha sido ordenado adorar a Dios y no asociarle nada [en la adoración]; invito a [creer en] Él y ante Él compareceré”.
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