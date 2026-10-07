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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra’d Ayah 34
Ar-Ra’d
34
13:34
لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اشق وما لهم من الله من واق ٣٤
لَّهُمْ عَذَابٌۭ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍۢ ٣٤
لَّهُمۡ
ﳛ
عَذَابٞ
ﳜ
فِي
ﳝ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﳞ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﳟﳠ
وَلَعَذَابُ
ﳡ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﳢ
أَشَقُّۖ
ﳣﳤ
وَمَا
ﳥ
لَهُم
ﳦ
مِّنَ
ﳧ
ٱللَّهِ
ﳨ
مِن
ﳩ
وَاقٖ
ﳪ
٣٤
ﳫ
Ellos serán castigados en esta vida, pero el tormento que les aguarda en la otra será aún más severo, y no tendrán quién los proteja de Dios.
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