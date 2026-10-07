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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra’d Ayah 27
Ar-Ra’d
27
13:27
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه اية من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب ٢٧
وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٢٧
وَيَقُولُ
ﳁ
ٱلَّذِينَ
ﳂ
كَفَرُواْ
ﳃ
لَوۡلَآ
ﳄ
أُنزِلَ
ﳅ
عَلَيۡهِ
ﳆ
ءَايَةٞ
ﳇ
مِّن
ﳈ
رَّبِّهِۦۚ
ﳉﳊ
قُلۡ
ﳋ
إِنَّ
ﳌ
ٱللَّهَ
ﳍ
يُضِلُّ
ﳎ
مَن
ﳏ
يَشَآءُ
ﳐ
وَيَهۡدِيٓ
ﳑ
إِلَيۡهِ
ﳒ
مَنۡ
ﳓ
أَنَابَ
ﳔ
٢٧
ﳕ
Dicen los que se niegan a creer: “¿Por qué no se le concede un milagro de su Señor [que así creeremos]?” Diles [¡Oh, Mujámmad!]: “Dios extravía a quien quiere, y guía hacia Él a quien se arrepiente”.
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