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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra’d Ayah 23
Ar-Ra’d
23
13:23
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابايهم وازواجهم وذرياتهم والملايكة يدخلون عليهم من كل باب ٢٣
جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ ۖ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍۢ ٢٣
جَنَّٰتُ
ﱽ
عَدۡنٖ
ﱾ
يَدۡخُلُونَهَا
ﱿ
وَمَن
ﲀ
صَلَحَ
ﲁ
مِنۡ
ﲂ
ءَابَآئِهِمۡ
ﲃ
وَأَزۡوَٰجِهِمۡ
ﲄ
وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۖ
ﲅﲆ
وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﲇ
يَدۡخُلُونَ
ﲈ
عَلَيۡهِم
ﲉ
مِّن
ﲊ
كُلِّ
ﲋ
بَابٖ
ﲌ
٢٣
ﲍ
e ingresarán en los Jardines del Edén junto a quienes creyeron entre sus padres, cónyuges y descendientes. Luego, los ángeles ingresarán ante ellos por todas las puertas,
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