Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Rúm Ayah 4
Ar-Rúm
4
30:4
في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويوميذ يفرح المومنون ٤
فِى بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍۢ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٤
فِي
ﲩ
بِضۡعِ
ﲪ
سِنِينَۗ
ﲫﲬ
لِلَّهِ
ﲭ
ٱلۡأَمۡرُ
ﲮ
مِن
ﲯ
قَبۡلُ
ﲰ
وَمِنۢ
ﲱ
بَعۡدُۚ
ﲲﲳ
وَيَوۡمَئِذٖ
ﲴ
يَفۡرَحُ
ﲵ
ٱلۡمُؤۡمِنُونَ
ﲶ
٤
ﲷ
dentro de tres a nueve años
1
. Todo ocurre por voluntad de Dios, tanto la anterior derrota [de los bizantinos] como su victoria futura. Ese día los creyentes se alegrarán
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.