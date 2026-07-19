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Ar-Rúm
38
30:38
فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذالك خير للذين يريدون وجه الله واولايك هم المفلحون ٣٨
فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٣٨
فَـَٔاتِ
ذَا
ٱلۡقُرۡبَىٰ
حَقَّهُۥ
وَٱلۡمِسۡكِينَ
وَٱبۡنَ
ٱلسَّبِيلِۚ
ذَٰلِكَ
خَيۡرٞ
لِّلَّذِينَ
يُرِيدُونَ
وَجۡهَ
ٱللَّهِۖ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
هُمُ
ٱلۡمُفۡلِحُونَ
٣٨
Da a los parientes, al pobre y al viajero insolvente, lo que es su derecho. Eso es lo mejor para quienes anhelan [contemplar] el Rostro de Dios. Esos serán quienes tengan éxito.
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Las reflexiones son perspectivas personales (revisadas por su calidad) y no deben tomarse como autorizadas.
Meagan Hotchkiss Trejo
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hace 2 años
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Referencias
Aleya 2:277, 30:38
I've always found great joy in helping others. Has it ever filled your heart with warmth to know you’ve made a difference in someone's life? Zakat, a mandatory act of charity in Islam, is a wonderful way to do just that. It's like cleansing your wealth, and the Quran emphasizes its importance. When you give Zakat, you're not only brightening someone else's day, but you're also purifying your own heart and soul.
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