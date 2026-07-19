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14
30:14
ويوم تقوم الساعة يوميذ يتفرقون ١٤
وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍۢ يَتَفَرَّقُونَ ١٤
وَيَوۡمَ
تَقُومُ
ٱلسَّاعَةُ
يَوۡمَئِذٖ
يَتَفَرَّقُونَ
١٤
El día que llegue la Hora, ese día se dividirán [en dos grupos]:
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