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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 91
An-Nisá
91
4:91
ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كل ما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولايكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ٩١
سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا۟ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا۟ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا۟ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنًۭا مُّبِينًۭا ٩١
سَتَجِدُونَ
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ءَاخَرِينَ
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يُرِيدُونَ
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أَن
ﲹ
يَأۡمَنُوكُمۡ
ﲺ
وَيَأۡمَنُواْ
ﲻ
قَوۡمَهُمۡ
ﲼ
كُلَّ
ﲽ
مَا
ﲾ
رُدُّوٓاْ
ﲿ
إِلَى
ﳀ
ٱلۡفِتۡنَةِ
ﳁ
أُرۡكِسُواْ
ﳂ
فِيهَاۚ
ﳃﳄ
فَإِن
ﳅ
لَّمۡ
ﳆ
يَعۡتَزِلُوكُمۡ
ﳇ
وَيُلۡقُوٓاْ
ﳈ
إِلَيۡكُمُ
ﳉ
ٱلسَّلَمَ
ﳊ
وَيَكُفُّوٓاْ
ﳋ
أَيۡدِيَهُمۡ
ﳌ
فَخُذُوهُمۡ
ﳍ
وَٱقۡتُلُوهُمۡ
ﳎ
حَيۡثُ
ﳏ
ثَقِفۡتُمُوهُمۡۚ
ﳐﳑ
وَأُوْلَٰٓئِكُمۡ
ﳒ
جَعَلۡنَا
ﳓ
لَكُمۡ
ﳔ
عَلَيۡهِمۡ
ﳕ
سُلۡطَٰنٗا
ﳖ
مُّبِينٗا
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٩١
ﳘ
Pero encontrarán a otro grupo que desea estar a salvo de ustedes [aparentando ser creyentes] y a salvo de su gente [manifestando la incredulidad que hay en sus corazones]. Cada vez que su pueblo los incita a combatir contra ustedes, se precipitan a agredirlos. A estos, si no dan la palabra de que no combatirán contra ustedes, proponen la paz y contienen la agresión, aprésenlos y ajustícienlos [en el curso del combate] donde quiera que los encuentren. Contra estos sí que les hemos concedido una clara autorización [para combatirlos].
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