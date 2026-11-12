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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 87
An-Nisá
87
4:87
الله لا الاه الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا ٨٧
ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًۭا ٨٧
ٱللَّهُ
ﱁ
لَآ
ﱂ
إِلَٰهَ
ﱃ
إِلَّا
ﱄ
هُوَۚ
ﱅﱆ
لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ
ﱇ
إِلَىٰ
ﱈ
يَوۡمِ
ﱉ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱊ
لَا
ﱋ
رَيۡبَ
ﱌ
فِيهِۗ
ﱍﱎ
وَمَنۡ
ﱏ
أَصۡدَقُ
ﱐ
مِنَ
ﱑ
ٱللَّهِ
ﱒ
حَدِيثٗا
ﱓ
٨٧
ﱔ
Dios, nadie merece ser adorado sino Él. [Dios] los reunirá el Día del Juicio sobre el cual no hay duda que sucederá. ¿Y qué es más veraz que la palabra de Dios?
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