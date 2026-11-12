Всевышний упрекнул Своих рабов за этот недостойный поступок и сказал, что если они узнают важное известие, касающееся всех правоверных, которое может обрадовать их или предупредить их о надвигающейся опасности, то им не следует поспешно распространять его, а надлежит удостовериться в его правдивости и передать его Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, или людям, обладающим влиянием в обществе, которые способны принять правильное решение и дать добрый совет, которые обладают знаниями и благоразумием, которые осведомлены о происходящих событиях и знают, что может принести пользу мусульманам, а что может навредить им. Если такие люди решат, что разглашение полученных сведений принесет правоверным пользу, придаст им силы, доставит им радость и поможет им противостоять врагам, то остальным следует разглашать эти сведения. Если же они решат, что разглашение их не принесет мусульманам никакой пользы или принесет больше вреда, чем пользы, то их нельзя разглашать. Вот почему Аллах сказал, что важные сведения должны узнать люди, которые могут проанализировать их благодаря своим правильным взглядам и праведным познаниям. Из этого вытекает важное правило, согласно которому исследование любого вопроса следует поручать тем, кто способен справиться с этим. Такими людьми нельзя пренебрегать, поскольку они имеют больше возможностей найти правильное решение и избежать ошибки. Из этого также следует, что мусульманам запрещается поспешно распространять то, что они услышали. Мусульмане должны размышлять над словами перед тем, как произнести их, и задумываться над тем, принесут они им пользу или нет. Если они принесут им пользу, то они могут произнести их, в противном же случае им следует воздержаться от этого. Затем Всевышний сказал, что если бы Он не проявил к правоверным милость и милосердие, наставив их на прямой путь, позаботившись о них и обучив их тому, чего они не знали, то они последовали бы за сатаной, за исключением лишь немногих. А причина этого в том, что человек по природе своей является несправедливым и невежественным созданием, и его душа велит ему творить зло. Но если он обращается за помощью к Господу, ищет у Него убежища и усердствует ради достижения этой цели, то Он проявляет к нему сострадание, наставляет его на путь ко всему благому и оберегает его от проклятого сатаны.