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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 79
An-Nisá
79
4:79
ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيية فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ٧٩
مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍۢ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍۢ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَـٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًۭا ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۭا ٧٩
مَّآ
ﳔ
أَصَابَكَ
ﳕ
مِنۡ
ﳖ
حَسَنَةٖ
ﳗ
فَمِنَ
ﳘ
ٱللَّهِۖ
ﳙﳚ
وَمَآ
ﳛ
أَصَابَكَ
ﳜ
مِن
ﳝ
سَيِّئَةٖ
ﳞ
فَمِن
ﳟ
نَّفۡسِكَۚ
ﳠﳡ
وَأَرۡسَلۡنَٰكَ
ﳢ
لِلنَّاسِ
ﳣ
رَسُولٗاۚ
ﳤﳥ
وَكَفَىٰ
ﳦ
بِٱللَّهِ
ﳧ
شَهِيدٗا
ﳨ
٧٩
ﳩ
Todo bien que te alcance proviene de Dios, mientras que todo mal que te aflija es consecuencia de tus propias obras. Te he enviado [¡Oh, Mujámmad!] como Mensajero a todas las personas. Dios es suficiente testigo.
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