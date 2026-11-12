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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 78
An-Nisá
78
4:78
اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وان تصبهم حسنة يقولوا هاذه من عند الله وان تصبهم سيية يقولوا هاذه من عندك قل كل من عند الله فمال هاولاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ٧٨
أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍۢ مُّشَيَّدَةٍۢ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌۭ يَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۭ يَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّۭ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًۭا ٧٨
أَيۡنَمَا
ﲫ
تَكُونُواْ
ﲬ
يُدۡرِككُّمُ
ﲭ
ٱلۡمَوۡتُ
ﲮ
وَلَوۡ
ﲯ
كُنتُمۡ
ﲰ
فِي
ﲱ
بُرُوجٖ
ﲲ
مُّشَيَّدَةٖۗ
ﲳﲴ
وَإِن
ﲵ
تُصِبۡهُمۡ
ﲶ
حَسَنَةٞ
ﲷ
يَقُولُواْ
ﲸ
هَٰذِهِۦ
ﲹ
مِنۡ
ﲺ
عِندِ
ﲻ
ٱللَّهِۖ
ﲼﲽ
وَإِن
ﲾ
تُصِبۡهُمۡ
ﲿ
سَيِّئَةٞ
ﳀ
يَقُولُواْ
ﳁ
هَٰذِهِۦ
ﳂ
مِنۡ
ﳃ
عِندِكَۚ
ﳄﳅ
قُلۡ
ﳆ
كُلّٞ
ﳇ
مِّنۡ
ﳈ
عِندِ
ﳉ
ٱللَّهِۖ
ﳊﳋ
فَمَالِ
ﳌ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳍ
ٱلۡقَوۡمِ
ﳎ
لَا
ﳏ
يَكَادُونَ
ﳐ
يَفۡقَهُونَ
ﳑ
حَدِيثٗا
ﳒ
٧٨
ﳓ
La muerte los alcanzará donde quiera que se encuentren, aunque se refugien en fortalezas inexpugnables. Si les acontece algo bueno dicen: “Esto proviene de Dios”. Pero si los alcanza un perjuicio dicen: “Esto es a causa de ti [¡Oh, Mujámmad!]”. Diles: “Todo proviene de Dios”. ¿Qué le sucede a esta gente que no comprenden lo que se les dice?
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