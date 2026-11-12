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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 161
An-Nisá
161
4:161
واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما ١٦١
وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۭا ١٦١
وَأَخۡذِهِمُ
ﲯ
ٱلرِّبَوٰاْ
ﲰ
وَقَدۡ
ﲱ
نُهُواْ
ﲲ
عَنۡهُ
ﲳ
وَأَكۡلِهِمۡ
ﲴ
أَمۡوَٰلَ
ﲵ
ٱلنَّاسِ
ﲶ
بِٱلۡبَٰطِلِۚ
ﲷﲸ
وَأَعۡتَدۡنَا
ﲹ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﲺ
مِنۡهُمۡ
ﲻ
عَذَابًا
ﲼ
أَلِيمٗا
ﲽ
١٦١
ﲾ
Lucraban con la usura siendo que les estaba prohibido, y estafaban engañando a la gente. Les tenemos reservado un castigo doloroso a quienes de entre ellos negaron la verdad [a pesar de conocerla].
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