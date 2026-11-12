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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 160
An-Nisá
160
4:160
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ١٦٠
فَبِظُلْمٍۢ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَـٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًۭا ١٦٠
فَبِظُلۡمٖ
ﲠ
مِّنَ
ﲡ
ٱلَّذِينَ
ﲢ
هَادُواْ
ﲣ
حَرَّمۡنَا
ﲤ
عَلَيۡهِمۡ
ﲥ
طَيِّبَٰتٍ
ﲦ
أُحِلَّتۡ
ﲧ
لَهُمۡ
ﲨ
وَبِصَدِّهِمۡ
ﲩ
عَن
ﲪ
سَبِيلِ
ﲫ
ٱللَّهِ
ﲬ
كَثِيرٗا
ﲭ
١٦٠
ﲮ
Debido a las injusticias que cometían los judíos, y porque constantemente obstaculizaban el camino de Dios, les prohibí cosas buenas que antes les eran permitidas.
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