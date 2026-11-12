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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 159
An-Nisá
159
4:159
وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ١٥٩
وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًۭا ١٥٩
وَإِن
ﲐ
مِّنۡ
ﲑ
أَهۡلِ
ﲒ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲓ
إِلَّا
ﲔ
لَيُؤۡمِنَنَّ
ﲕ
بِهِۦ
ﲖ
قَبۡلَ
ﲗ
مَوۡتِهِۦۖ
ﲘﲙ
وَيَوۡمَ
ﲚ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲛ
يَكُونُ
ﲜ
عَلَيۡهِمۡ
ﲝ
شَهِيدٗا
ﲞ
١٥٩
ﲟ
La Gente del Libro comprenderá, antes de la muerte, la verdad sobre Jesús
1
, y el Día del Juicio él testificará en contra [de quienes lo negaron y de quienes lo adoraron].
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