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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 157
An-Nisá
157
4:157
وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولاكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ١٥٧
وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّۢ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا ١٥٧
وَقَوۡلِهِمۡ
ﱠ
إِنَّا
ﱡ
قَتَلۡنَا
ﱢ
ٱلۡمَسِيحَ
ﱣ
عِيسَى
ﱤ
ٱبۡنَ
ﱥ
مَرۡيَمَ
ﱦ
رَسُولَ
ﱧ
ٱللَّهِ
ﱨ
وَمَا
ﱩ
قَتَلُوهُ
ﱪ
وَمَا
ﱫ
صَلَبُوهُ
ﱬ
وَلَٰكِن
ﱭ
شُبِّهَ
ﱮ
لَهُمۡۚ
ﱯﱰ
وَإِنَّ
ﱱ
ٱلَّذِينَ
ﱲ
ٱخۡتَلَفُواْ
ﱳ
فِيهِ
ﱴ
لَفِي
ﱵ
شَكّٖ
ﱶ
مِّنۡهُۚ
ﱷﱸ
مَا
ﱹ
لَهُم
ﱺ
بِهِۦ
ﱻ
مِنۡ
ﱼ
عِلۡمٍ
ﱽ
إِلَّا
ﱾ
ٱتِّبَاعَ
ﱿ
ٱلظَّنِّۚ
ﲀﲁ
وَمَا
ﲂ
قَتَلُوهُ
ﲃ
يَقِينَۢا
ﲄ
١٥٧
ﲅ
Se jactaron diciendo: “Hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el Mensajero de Dios”. Pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que así les fue hecho parecer. Incluso quienes discrepan sobre este asunto están llenos de dudas. No tienen conocimiento certero, sino que solo siguen conjeturas. Con toda certeza, no lo mataron.
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