﴿یَسۡـَٔلُكَ﴾ يَا مُحَمَّد ﴿أَهۡلُ ٱلۡكِتَـٰبِ﴾ الْيَهُود ﴿أَن تُنَزِّلَ عَلَیۡهِمۡ كِتَـٰبࣰا مِّنَ ٱلسَّمَاۤءِۚ﴾ جُمْلَة كَمَا أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى تَعَنُّتًا فَإِنْ اسْتَكْبَرْت ذَلِكَ ﴿فَقَدۡ سَأَلُوا۟﴾ أَيْ آبَاؤُهُمْ ﴿مُوسَىٰۤ أَكۡبَرَ﴾ أَعْظَم ﴿مِن ذَ ٰلِكَ فَقَالُوۤا۟ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهۡرَةࣰ﴾ عِيَانًا ﴿فَأَخَذَتۡهُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ﴾ الْمَوْت عِقَابًا لَهُمْ ﴿بِظُلۡمِهِمۡۚ﴾ حَيْثُ تَعَنَّتُوا فِي السُّؤَال ﴿ثُمَّ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلۡعِجۡلَ﴾ إلَهًا ﴿مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاۤءَتۡهُمُ ٱلۡبَیِّنَـٰتُ﴾ الْمُعْجِزَات عَلَى وَحْدَانِيَّة اللَّه ﴿فَعَفَوۡنَا عَن ذَ ٰلِكَۚ﴾ وَلَمْ نَسْتَأْصِلهُمْ ﴿وَءَاتَیۡنَا مُوسَىٰ سُلۡطَـٰنࣰا مُّبِینࣰا ١٥٣﴾ تَسَلُّطًا بَيِّنًا ظَاهِرًا عَلَيْهِمْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بِقَتْلِ أَنْفُسهمْ تَوْبَة فَأَطَاعُوهُ