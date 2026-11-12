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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 152
An-Nisá
152
4:152
والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولايك سوف يوتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما ١٥٢
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍۢ مِّنْهُمْ أُو۟لَـٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٥٢
وَٱلَّذِينَ
ﲂ
ءَامَنُواْ
ﲃ
بِٱللَّهِ
ﲄ
وَرُسُلِهِۦ
ﲅ
وَلَمۡ
ﲆ
يُفَرِّقُواْ
ﲇ
بَيۡنَ
ﲈ
أَحَدٖ
ﲉ
مِّنۡهُمۡ
ﲊ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲋ
سَوۡفَ
ﲌ
يُؤۡتِيهِمۡ
ﲍ
أُجُورَهُمۡۚ
ﲎﲏ
وَكَانَ
ﲐ
ٱللَّهُ
ﲑ
غَفُورٗا
ﲒ
رَّحِيمٗا
ﲓ
١٥٢
ﲔ
Pero quienes crean [realmente] en Dios y en Sus Mensajeros sin hacer distinciones entre ellos, Él les concederá Sus recompensas. Dios es Perdonador, Misericordioso.
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