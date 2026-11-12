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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 151
An-Nisá
151
4:151
اولايك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ١٥١
أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ حَقًّۭا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابًۭا مُّهِينًۭا ١٥١
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱸ
هُمُ
ﱹ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱺ
حَقّٗاۚ
ﱻﱼ
وَأَعۡتَدۡنَا
ﱽ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﱾ
عَذَابٗا
ﱿ
مُّهِينٗا
ﲀ
١٥١
ﲁ
ellos son auténticos incrédulos. A los que nieguen la verdad les tengo reservado un castigo denigrante.
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