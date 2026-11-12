Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 150
An-Nisá
150
4:150
ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نومن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذالك سبيلا ١٥٠
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍۢ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍۢ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠
إِنَّ
ﱡ
ٱلَّذِينَ
ﱢ
يَكۡفُرُونَ
ﱣ
بِٱللَّهِ
ﱤ
وَرُسُلِهِۦ
ﱥ
وَيُرِيدُونَ
ﱦ
أَن
ﱧ
يُفَرِّقُواْ
ﱨ
بَيۡنَ
ﱩ
ٱللَّهِ
ﱪ
وَرُسُلِهِۦ
ﱫ
وَيَقُولُونَ
ﱬ
نُؤۡمِنُ
ﱭ
بِبَعۡضٖ
ﱮ
وَنَكۡفُرُ
ﱯ
بِبَعۡضٖ
ﱰ
وَيُرِيدُونَ
ﱱ
أَن
ﱲ
يَتَّخِذُواْ
ﱳ
بَيۡنَ
ﱴ
ذَٰلِكَ
ﱵ
سَبِيلًا
ﱶ
١٥٠
ﱷ
Quienes no creen en Dios ni en Sus Mensajeros y pretenden hacer distinción entre [la fe en] Dios y [la fe en] Sus Mensajeros diciendo: “Creemos en algunos, pero en otros no”, pretendiendo tomar un camino intermedio,
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.