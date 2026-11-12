Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 148
An-Nisá
148
4:148
۞ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ١٤٨
۞ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤٨
۞ لَّا
ﱁ ﱂ
يُحِبُّ
ﱃ
ٱللَّهُ
ﱄ
ٱلۡجَهۡرَ
ﱅ
بِٱلسُّوٓءِ
ﱆ
مِنَ
ﱇ
ٱلۡقَوۡلِ
ﱈ
إِلَّا
ﱉ
مَن
ﱊ
ظُلِمَۚ
ﱋﱌ
وَكَانَ
ﱍ
ٱللَّهُ
ﱎ
سَمِيعًا
ﱏ
عَلِيمًا
ﱐ
١٤٨
ﱑ
A Dios no Le complace que se hagan públicos los errores de otros, excepto que sea para denunciar o detener una injusticia. Dios todo lo oye, todo lo sabe.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.