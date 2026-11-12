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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 146
An-Nisá
146
4:146
الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولايك مع المومنين وسوف يوت الله المومنين اجرا عظيما ١٤٦
إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًۭا ١٤٦
إِلَّا
ﲭ
ٱلَّذِينَ
ﲮ
تَابُواْ
ﲯ
وَأَصۡلَحُواْ
ﲰ
وَٱعۡتَصَمُواْ
ﲱ
بِٱللَّهِ
ﲲ
وَأَخۡلَصُواْ
ﲳ
دِينَهُمۡ
ﲴ
لِلَّهِ
ﲵ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲶ
مَعَ
ﲷ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ
ﲸﲹ
وَسَوۡفَ
ﲺ
يُؤۡتِ
ﲻ
ٱللَّهُ
ﲼ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲽ
أَجۡرًا
ﲾ
عَظِيمٗا
ﲿ
١٤٦
ﳀ
Excepto aquellos [hipócritas] que se arrepientan, rectifiquen, se aferren a Dios y practiquen la fe sinceramente. Ellos estarán junto a los creyentes, y Dios tiene preparada para los creyentes una recompensa grandiosa.
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