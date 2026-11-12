Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 133
An-Nisá
133
4:133
ان يشا يذهبكم ايها الناس ويات باخرين وكان الله على ذالك قديرا ١٣٣
إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًۭا ١٣٣
إِن
ﲸ
يَشَأۡ
ﲹ
يُذۡهِبۡكُمۡ
ﲺ
أَيُّهَا
ﲻ
ٱلنَّاسُ
ﲼ
وَيَأۡتِ
ﲽ
بِـَٔاخَرِينَۚ
ﲾﲿ
وَكَانَ
ﳀ
ٱللَّهُ
ﳁ
عَلَىٰ
ﳂ
ذَٰلِكَ
ﳃ
قَدِيرٗا
ﳄ
١٣٣
ﳅ
¡Oh, gente! Si Él hubiera querido los habría exterminado y remplazado por otros. Dios tiene el poder para hacerlo.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.