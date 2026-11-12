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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 131
An-Nisá
131
4:131
ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا ١٣١
وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًۭا ١٣١
وَلِلَّهِ
ﲈ
مَا
ﲉ
فِي
ﲊ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲋ
وَمَا
ﲌ
فِي
ﲍ
ٱلۡأَرۡضِۗ
ﲎﲏ
وَلَقَدۡ
ﲐ
وَصَّيۡنَا
ﲑ
ٱلَّذِينَ
ﲒ
أُوتُواْ
ﲓ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲔ
مِن
ﲕ
قَبۡلِكُمۡ
ﲖ
وَإِيَّاكُمۡ
ﲗ
أَنِ
ﲘ
ٱتَّقُواْ
ﲙ
ٱللَّهَۚ
ﲚﲛ
وَإِن
ﲜ
تَكۡفُرُواْ
ﲝ
فَإِنَّ
ﲞ
لِلَّهِ
ﲟ
مَا
ﲠ
فِي
ﲡ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲢ
وَمَا
ﲣ
فِي
ﲤ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲥﲦ
وَكَانَ
ﲧ
ٱللَّهُ
ﲨ
غَنِيًّا
ﲩ
حَمِيدٗا
ﲪ
١٣١
ﲫ
A Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la Tierra. He ordenado a quienes recibieron el Libro anteriormente, y también a ustedes, tener temor de Dios, pero si se rehúsan, a Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la Tierra. Dios es Opulento, Loable.
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