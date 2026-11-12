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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 130
An-Nisá
130
4:130
وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ١٣٠
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّۭا مِّن سَعَتِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًۭا ١٣٠
وَإِن
ﱻ
يَتَفَرَّقَا
ﱼ
يُغۡنِ
ﱽ
ٱللَّهُ
ﱾ
كُلّٗا
ﱿ
مِّن
ﲀ
سَعَتِهِۦۚ
ﲁﲂ
وَكَانَ
ﲃ
ٱللَّهُ
ﲄ
وَٰسِعًا
ﲅ
حَكِيمٗا
ﲆ
١٣٠
ﲇ
Pero si se divorcian, Dios proveerá a cada uno de Su abundancia. Dios es Vasto, Sabio.
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