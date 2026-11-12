Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 129
An-Nisá
129
4:129
ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما ١٢٩
وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٢٩
وَلَن
ﱢ
تَسۡتَطِيعُوٓاْ
ﱣ
أَن
ﱤ
تَعۡدِلُواْ
ﱥ
بَيۡنَ
ﱦ
ٱلنِّسَآءِ
ﱧ
وَلَوۡ
ﱨ
حَرَصۡتُمۡۖ
ﱩﱪ
فَلَا
ﱫ
تَمِيلُواْ
ﱬ
كُلَّ
ﱭ
ٱلۡمَيۡلِ
ﱮ
فَتَذَرُوهَا
ﱯ
كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ
ﱰﱱ
وَإِن
ﱲ
تُصۡلِحُواْ
ﱳ
وَتَتَّقُواْ
ﱴ
فَإِنَّ
ﱵ
ٱللَّهَ
ﱶ
كَانَ
ﱷ
غَفُورٗا
ﱸ
رَّحِيمٗا
ﱹ
١٢٩
ﱺ
No podrán ser [completamente] equitativos con sus esposas por mucho que lo intenten. Pero no por eso vulneren los derechos [de una de ellas] dejándola como abandonada. Si se rectifican y tienen temor de Dios, Dios es Perdonador, Misericordioso.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.