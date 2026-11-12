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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 128
An-Nisá
128
4:128
وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ١٢٨
وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًۭا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًۭا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌۭ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًۭا ١٢٨
وَإِنِ
ﱁ
ٱمۡرَأَةٌ
ﱂ
خَافَتۡ
ﱃ
مِنۢ
ﱄ
بَعۡلِهَا
ﱅ
نُشُوزًا
ﱆ
أَوۡ
ﱇ
إِعۡرَاضٗا
ﱈ
فَلَا
ﱉ
جُنَاحَ
ﱊ
عَلَيۡهِمَآ
ﱋ
أَن
ﱌ
يُصۡلِحَا
ﱍ
بَيۡنَهُمَا
ﱎ
صُلۡحٗاۚ
ﱏﱐ
وَٱلصُّلۡحُ
ﱑ
خَيۡرٞۗ
ﱒﱓ
وَأُحۡضِرَتِ
ﱔ
ٱلۡأَنفُسُ
ﱕ
ٱلشُّحَّۚ
ﱖﱗ
وَإِن
ﱘ
تُحۡسِنُواْ
ﱙ
وَتَتَّقُواْ
ﱚ
فَإِنَّ
ﱛ
ٱللَّهَ
ﱜ
كَانَ
ﱝ
بِمَا
ﱞ
تَعۡمَلُونَ
ﱟ
خَبِيرٗا
ﱠ
١٢٨
ﱡ
Si una mujer teme de su marido maltrato o rechazo, no incurrirán en falta si ambos llegan a un acuerdo, pues un acuerdo [justo] es lo mejor. El alma es propensa a la avaricia, pero si hacen el bien y tienen temor de Dios, sepan que Dios sabe bien cuanto hacen.
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