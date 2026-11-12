Ничья религия не может быть прекраснее религии того, кто собрал в себе упомянутые в этом аяте качества. Такой человек искренне поклоняется своему Богу и покоряет свой лик Ему, т.е. покоряется Ему всей душой, искренне служит Ему одному и обращается к Нему лицом и всем телом. Наряду с этим он творит добро, т.е. руководствуется шариатом Аллаха, с которым были отправлены посланники и ниспосланы Писания, который является дорогой избранных творений и их верных последователей. Он придерживается религии и канонов Ибрахима и поступает, как ханифы, то есть уклоняется от приобщения сотоварищей к Аллаху и устремляется к единобожию, отказывается обращаться к творениям и обращается только к Создателю. Аллах сделал Ибрахима Своим возлюбленным. Слово хилла указывает на наивысшую форму любви. Этой степени достигли только два возлюбленных Аллаха - пророки Мухаммад да благословит его Аллах и приветствует и Ибрахим. Что же касается любви Аллаха (хубб), то она распространяется на всех правоверных. Аллах избрал Ибрахима Своим возлюбленным, потому что тот исправно выполнял все, что ему было велено, и прошел через все испытания. Аллах сделал его образцом для подражания, избрал его Своим возлюбленным и прославил его имя среди миров.