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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 122
An-Nisá
122
4:122
والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا ١٢٢
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًۭا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّۭا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًۭا ١٢٢
وَٱلَّذِينَ
ﱁ
ءَامَنُواْ
ﱂ
وَعَمِلُواْ
ﱃ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱄ
سَنُدۡخِلُهُمۡ
ﱅ
جَنَّٰتٖ
ﱆ
تَجۡرِي
ﱇ
مِن
ﱈ
تَحۡتِهَا
ﱉ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﱊ
خَٰلِدِينَ
ﱋ
فِيهَآ
ﱌ
أَبَدٗاۖ
ﱍﱎ
وَعۡدَ
ﱏ
ٱللَّهِ
ﱐ
حَقّٗاۚ
ﱑﱒ
وَمَنۡ
ﱓ
أَصۡدَقُ
ﱔ
مِنَ
ﱕ
ٱللَّهِ
ﱖ
قِيلٗا
ﱗ
١٢٢
ﱘ
[En cambio] a los creyentes que obren rectamente los ingresaré en jardines donde corren ríos, en los que vivirán por toda la eternidad. La promesa de Dios es auténtica. ¿Qué palabra es más verídica que la palabra de Dios?
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