﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمۡ﴾ عَنْ الْحَقّ بِالْوَسْوَسَةِ ﴿وَلَأُمَنِّیَنَّهُمۡ﴾ أُلْقِي فِي قُلُوبهمْ طُول الْحَيَاة وَأَنْ لَا بَعْث وَلَا حِسَاب ﴿وَلَـَٔامُرَنَّهُمۡ فَلَیُبَتِّكُنَّ﴾ يُقَطِّعُنَّ ﴿ءَاذَانَ ٱلۡأَنۡعَـٰمِ﴾ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْبَحَائِرِ ﴿وَلَـَٔامُرَنَّهُمۡ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ﴾ دِينه بِالْكُفْرِ وَإِحْلَال مَا حَرَّمَ اللَّه وَتَحْرِيم مَا أَحَلَّ ﴿وَمَن یَتَّخِذِ ٱلشَّیۡطَـٰنَ وَلِیࣰّا﴾ يَتَوَلَّاهُ يُطِيعهُ ﴿مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ أَيْ غَيْره ﴿فَقَدۡ خَسِرَ خُسۡرَانࣰا مُّبِینࣰا ١١٩﴾ بَيِّنًا لِمَصِيرِهِ إلَى النَّار المؤبدة عليه