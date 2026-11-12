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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 116
An-Nisá
116
4:116
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ١١٦
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ١١٦
إِنَّ
ﱴ
ٱللَّهَ
ﱵ
لَا
ﱶ
يَغۡفِرُ
ﱷ
أَن
ﱸ
يُشۡرَكَ
ﱹ
بِهِۦ
ﱺ
وَيَغۡفِرُ
ﱻ
مَا
ﱼ
دُونَ
ﱽ
ذَٰلِكَ
ﱾ
لِمَن
ﱿ
يَشَآءُۚ
ﲀﲁ
وَمَن
ﲂ
يُشۡرِكۡ
ﲃ
بِٱللَّهِ
ﲄ
فَقَدۡ
ﲅ
ضَلَّ
ﲆ
ضَلَٰلَۢا
ﲇ
بَعِيدًا
ﲈ
١١٦
ﲉ
Dios no perdona la idolatría, pero perdona, fuera de ello, a quien Le place. Quien atribuya actos de adoración a otros además de Dios se habrá desviado profundamente [del camino de los Profetas].
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