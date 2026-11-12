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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 110
An-Nisá
110
4:110
ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ١١٠
وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١١٠
وَمَن
ﲄ
يَعۡمَلۡ
ﲅ
سُوٓءًا
ﲆ
أَوۡ
ﲇ
يَظۡلِمۡ
ﲈ
نَفۡسَهُۥ
ﲉ
ثُمَّ
ﲊ
يَسۡتَغۡفِرِ
ﲋ
ٱللَّهَ
ﲌ
يَجِدِ
ﲍ
ٱللَّهَ
ﲎ
غَفُورٗا
ﲏ
رَّحِيمٗا
ﲐ
١١٠
ﲑ
Quien obre mal o sea injusto consigo mismo, pero pida perdón a Dios, encontrará que Dios es Perdonador, Misericordioso.
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