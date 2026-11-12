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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 108
An-Nisá
108
4:108
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ١٠٨
يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٨
يَسۡتَخۡفُونَ
ﱚ
مِنَ
ﱛ
ٱلنَّاسِ
ﱜ
وَلَا
ﱝ
يَسۡتَخۡفُونَ
ﱞ
مِنَ
ﱟ
ٱللَّهِ
ﱠ
وَهُوَ
ﱡ
مَعَهُمۡ
ﱢ
إِذۡ
ﱣ
يُبَيِّتُونَ
ﱤ
مَا
ﱥ
لَا
ﱦ
يَرۡضَىٰ
ﱧ
مِنَ
ﱨ
ٱلۡقَوۡلِۚ
ﱩﱪ
وَكَانَ
ﱫ
ٱللَّهُ
ﱬ
بِمَا
ﱭ
يَعۡمَلُونَ
ﱮ
مُحِيطًا
ﱯ
١٠٨
ﱰ
[Los hipócritas] pueden esconder sus [crímenes] de la gente, pero no pueden esconderlos de Dios, porque Él está con ellos cuando pasan la noche tramando lo que no Le complace. Dios bien sabe cuánto hacen.
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