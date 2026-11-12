Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 107
An-Nisá
107
4:107
ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما ١٠٧
وَلَا تُجَـٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًۭا ١٠٧
وَلَا
ﱊ
تُجَٰدِلۡ
ﱋ
عَنِ
ﱌ
ٱلَّذِينَ
ﱍ
يَخۡتَانُونَ
ﱎ
أَنفُسَهُمۡۚ
ﱏﱐ
إِنَّ
ﱑ
ٱللَّهَ
ﱒ
لَا
ﱓ
يُحِبُّ
ﱔ
مَن
ﱕ
كَانَ
ﱖ
خَوَّانًا
ﱗ
أَثِيمٗا
ﱘ
١٠٧
ﱙ
Pero no intentes justificar la conducta de quienes son desleales consigo mismos. Dios no ama a quien traiciona y comete injusticias.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.