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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Nisá Ayah 106
An-Nisá
106
4:106
واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ١٠٦
وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٠٦
وَٱسۡتَغۡفِرِ
ﱁ
ٱللَّهَۖ
ﱂﱃ
إِنَّ
ﱄ
ٱللَّهَ
ﱅ
كَانَ
ﱆ
غَفُورٗا
ﱇ
رَّحِيمٗا
ﱈ
١٠٦
ﱉ
Pide perdón a Dios, porque Dios es Perdonador, Misericordioso.
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