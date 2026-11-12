Этот и последующий аяты служат основанием для укорачивания намазов во время поездок и при опасности. Из его очевидного смысла следует, что укорачивать намазы разрешается в любой поездке, даже если человек отправился в нее с намерением совершить грех. Этого мнения придерживался имам Абу Ханифа. Однако большинство богословов, в том числе три остальных имама, не разделяли его. Они не разрешали укорачивать намазы во время поездок с намерением совершить грех, конкретизируя обсуждаемый нами аят по смыслу и обстоятельствам. Аллах облегчил обязанности Своих рабов, позволив им во время поездок укорачивать намазы и разговляться, но человек, который отправляется в поездку, не выполняя веления своего Господа, не заслуживает подобного облегчения. Всевышний сказал, что мусульмане не совершат греха, если укоротят намазы во время поездок. Это высказывание совершенно не противоречит тому, что укорачивать намазы во время поездок лучше, чем совершать их полностью, поскольку о том, что этот поступок не является грехом, упомянуто для того, чтобы устранить ошибочные предположения, которые могут запасть в душу людям. Более того, упоминание об этом совершенно не означает того, что этот поступок необязателен, о чем мы уже говорили в толковании слов Аллаха: «Воистину, ас-Сафа и аль-Марва - одни из обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает хадж к Каабе или малое паломничество, тот не совершит греха, если пройдет между ними. А если кто добровольно совершает доброе дело, то ведь Аллах - Признательный, Знающий» (2:158). В данном случае необходимость устранения ошибочных предположений совершенно очевидна, потому что всем мусульманам известно, что они обязаны совершать намаз в полной форме. Поэтому, чтобы убедить большинство из них в том, что при некоторых обстоятельствах полная форма необязательна, надо сообщить, что подобный поступок не является грехом. О превосходстве укорачивания намаза во время поездок свидетельствуют два обстоятельства. Во-первых, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, укорачивал намазы во всех своих поездках. Во-вторых, позволение укорачивать намазы является облегчением от Аллаха и Его милостью по отношению к рабам, а ведь Он любит, когда рабы пользуются Его облегчением, и ненавидит, когда они ослушаются Его. Всевышний позволил укорачивать некоторые намазы и не сказал, что разрешается укорачивать намазы вообще, из чего можно сделать два полезных вывода. Во-первых, если бы Аллах приказал укорачивать намазы, то это предписание не имело бы ограничений, и можно было бы предположить, что намаз из одного раката в поездке может быть засчитан. Однако Аллах позволил укорачивать лишь некоторые намазы, что накладывает на это предписание определенные ограничения, определяемые поступками Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижников. Во-вторых, использование предлога «мин» свидетельствует о том, что укорачивать разрешается не все, а лишь некоторые обязательные намазы. Поэтому рассветный и закатный намазы не укорачиваются, а все намазы, состоящие из четырех ракатов, укорачиваются до двух ракатов. После того как стало ясно, что позволение укорачивать намазы в поездках является облегчением, можно перейти к обсуждению вопроса о том, почему комментаторы разошлись во мнениях относительно позволения сокращать намазы в том случае, если молящиеся опасаются искушения со стороны неверующих. Из очевидного смысла аята следует, что сокращать намазы можно при наличии сразу двух условий: во время поездки и при опасности. Разногласия между богословами сводятся к тому, что именно подразумевается под позволением укорачивать намазы: уменьшение только числа ракатов или уменьшение числа ракатов наряду с изменением порядка совершения намаза? Неясности возникают только при рассмотрении первого толкования. С этим столкнулся и повелитель правоверных Умар б. аль-Хаттаб, что побудило его спросить: «О посланник Аллаха! Почему мы укорачиваем намазы, хотя находимся в безопасности?» Он имел в виду, что Аллах позволил укорачивать намазы, если молящиеся опасаются искушения со стороны неверующих. Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Это - милостыня, которой Аллах одарил вас. Примите же Его милостыню!» Возможно, текст хадиса дословно выглядит несколько иначе. Из всего сказанного следует, что укорачивание намаза при опасности упоминается здесь потому, что именно в таких условиях чаще всего оказывался Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, со сподвижниками во время поездок, подавляющее большинство которых были военными походами. Из этого можно сделать еще один вывод о том, почему Аллах позволил укорачивать намазы. Он упомянул о самой большой трудности, которая только может стать поводом для облегчения, - о поездке, сопряженной с опасностью. Однако это не означает того, что намаз нельзя сокращать во время безопасной поездки, которая сама по себе причиняет человеку неудобства. Если же рассмотреть второе толкование, согласно которому под укорачиванием намаза подразумевается уменьшение числа ракатов наряду с изменением порядка совершения намаза, то упоминание об опасности является вполне уместным, потому что во время опасности в походе разрешается укорачивать намаз и изменять порядок его совершения, во время безопасных поездок - только укорачивать намаз, а во время опасности в месте постоянного жительства - только изменять порядок совершения намаза. Вот почему далее Аллах сообщил о порядке совершения намаза во время опасности и сказал: