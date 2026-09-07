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Tafsir: An-Nabá 78:9
An-Nabá
9
78:9
وجعلنا نومكم سباتا ٩
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًۭا ٩
وَجَعَلۡنَا
ﱟ
نَوۡمَكُمۡ
ﱠ
سُبَاتٗا
ﱡ
٩
ﱢ
hice que el sueño sea descanso,
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (٩)
] وه خهوی ئێوهشمان كردووه به پشوو بۆ لاشهتان و جوولهی تیادا نهمێنێ لهبهر ئهوهی بهڕۆژ زۆر ئهگهڕێن و ماندوو ئهبن بۆ ئهوهی بهشهو پشوو بدهن.